Генич: после сезона в «Химках» на Лантратова был спрос, а потом он оказался не нужен

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о переходе голкипера Ильи Лантратова в «Локомотив», а также оценил его игру в матчах 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:5 по сумме двух матчей).

«Лантратов уже основной вратарь «Локомотива»? Тут вопросов нет. Не стоит хвалить «Локомотив», потому что лишний раз убеждаешься, какая же кинокомедия футбольный клуб «Химки». После сумасшедшего сезона Лантратова в «Химках» на него был огромный спрос, за него просили 3-4 млн евро, ещё думали за 2 млн евро стоит ли отдавать. В итоге, поменялся тренерский штаб, Лантратов оказался не нужен и отдали его чуть ли не за 250 тысяч евро в «Локомотив». Это не вопрос квалификации Ильи, а вопрос к «Химкам». Как вы так ведёте свою политику? Лантратов — качественный вратарь.

В первую очередь, Галактионову важно, как он справляется с вратарскими опциями, какие мячи вытаскивает, а не то, как он справляется с ролью разыгрывающего футболиста. По первому матчу и по второй встрече со «Спартаком» к Лантратову вопросов быть не должно. Обидно ему, наверное, за то, что он не взял ещё один пенальти от Промеса, но в каких-то моментах Илья выручал много раз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».