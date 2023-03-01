Видеообзор матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА

28 февраля состоялся ответный матч четвертьфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».

Единственный гол в матче забил полузащитник Эдуард Сперцян. Спортсмен ударом со штрафного обвёл «стенку» и уложил мяч в самый угол ворот — Игорь Акинфеев не дотянулся до мяча. Несмотря на победу во встрече, команда Владимира Ивича покинула розыгрыш Пути РПЛ Кубка России.

По сумме двух встреч в полуфинал высшей сетки розыгрыша прошли армейцы, которые в первом матче разгромили «быков». Южный коллектив продолжит погоню за трофеем в Пути регионов.

«Урал», «Спартак» и ЦСКА стали первыми тремя командами, вышедшими в следующий раунд Пути РПЛ. Четвёртая путёвка в полуфинал «верхней» сетки будет разыграна в противостоянии «Динамо» и «Крыльев Советов».