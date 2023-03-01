Видеообзор матча чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино» с шестью голами

Накануне состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимал «Торино». Игра завершилась победой «Ювентуса» со счётом 4:2.
На второй минуте Янн Карамо вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Хуан Куадрадо сравнял счёт. На 43-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия вновь вывел «Торино» вперёд, а спустя три минуты «Ювентус» ответил голом Данило. Во втором тайме голами в составе «Ювентуса» отличились Бремен (71-я минута) и Рабьо (81-я минута).
На 69-й минтуе на поле вышел полузащитник «Ювентуса» Поль Погба. Он принял участие в официальной игре впервые за 315 дней. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на поле с первых минут и провёл полный матч.
«Ювентус» находится на седьмом месте в Серии А (35 очков), а «Торино» — на десятом (31).
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