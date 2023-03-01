«Ювентус» не проигрывает «Торино» в Серии А на протяжении 16 матчей

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимал «Торино». Игра закончилась победой «Ювентуса» со счётом 4:2.

Таким образом, «Ювентус» не проигрывает в туринском дерби в рамках чемпионата Италии на протяжении 16 матчей. За этот срок команды сыграли вничью всего четыре раза. В остальных 12 играх сильнее был «Ювентус».

Уже на второй минуте Янн Карамо вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Хуан Куадрадо сравнял счёт. На 43-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия вновь вывел «Торино» вперёд, а через три минуты «Ювентус» ответил голом Данило. Во втором тайме голами в составе «Ювентуса» отметились Бремер (71-я минута) и Рабьо (81-я минута).

«Ювентус» после этой победы поднялся на седьмое место в Серии А (35 очков), а «Торино» находится на десятой строчке (31).

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