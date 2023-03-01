Дивеев: восстановление после травмы было мучением. Адская боль, сон был ужасом

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о восстановлении после травмы, полученной в сентябре 2022 года.
«Первые две недели восстановления были самые мучительные. Я почти не спал: дневной и ночной сон был ужасом. Я люблю спать на животе, а здесь пришлось на спине, как только переворачивался или касался гипса ― боль адская. По быту было нереально что-то делать. Ко мне прилетел отец, чтобы помогать, потому что ходить я вообще не мог. После наложения гипса нога начала опухать, было очень больно, плюс приходилось ходить на костылях.
На костылях ходил 24 дня. Потом сам перестал – надоело. Самое сложное, что болят предплечья, плечи, руки, мозоли появляются. Но привыкать ходить не пришлось, потому что в детстве уже ломал кость. После того как понял, что мне костыли после травмы уже не нужны, хотел их сломать. Но батя сказал золотые слова: «Зачем? Они тебя спасли, ты с ними хоть на улицу мог выходить». Поэтому я отдал их в ЦСКА, пусть там стоят. Надеюсь, что никому не пригодятся», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»:
- 1 марта 2023
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