Генич: по качеству игры «Спартак» нравится больше «Зенита»

Спортивный комментатор Константин Генич высказался об игре «Спартака» и «Зенита» после зимней паузы в сезоне-2022/2023. Напомним, команды уже успели стартовать в плей-офф Кубка России. В скором времени они возобновят выступления в РПЛ.

«Спартак» по игре с «Локо» выглядел лучше, чем «Зенит» с «Волгой»? Намного лучше, но сравнивать не стоит. Сейчас у «Спартака» и «Зенита» разный стиль игры. У петербуржцев всё построено на сильных индивидуальных качествах игроков. Понятно, что если играешь с «Волгой» и «Локомотивом» — это разные истории. «Зенит» — максимально опытная команда, она знает, как добиваться результата. Петербуржцы чётко понимают, что им надо хорошо подготовиться к официальным играм и не растерять то преимущество, которое есть.

По качеству игры «Спартак» нравится больше. Красно-белые очень быстрые, мобильные. Очень хорошо виден прогресс игроков при Абаскале. Например, как прибавил Мелёшин, Литвинов, Хлусевич. Можно «Спартак» расхваливать, и это заслуженно, потому что игра смотрится. Если бы не Fan ID, на «Открытие Арену» приходило бы по 35 тысяч на каждый матч. На такой футбол болельщики пойдут. Тем более «Спартак» борется за чемпионство, а не за 10-е место, как в прошлом сезоне. «Спартак» можно хвалить и ругать за действия в обороне. Сколько, например, «Локомотив» создал! Изъяны присутствуют, но неуместно сопоставлять игру «Спартака» и «Зенита» с разными уровнями соперников», — приводит слова Генича «РБ Спорт».