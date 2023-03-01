Дзюба: нет ничего лучше, чем играть за сборную страны. Всё равно, как относится Карпин

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался об игре за сборную России и взаимодействии с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Тренер Карпин и Дзюба — это не Россия и сборная. Сборная России — что-то большее. Не должно что-то личностное… Возможно, вы увидели бы меня в игре с Польшей. 99 процентов. Думаю, в решающих матчах, когда всё бы стояло на кону, он позвал бы меня. Я бы приехал и бился бы, сражался за свою страну. Потому что это моя страна. Нет ничего лучше, чем играть за сборную своей страны. Я скучаю по гимну, по ощущениям внутри, по мурашкам, когда сердце замирает. И мне всё равно, кто тренер и как он ко мне относится. Если я заслуживаю и он вызовет меня — приеду и буду играть. А что он там обо мне думает — без проблем. Я не принцесса — нравится, не нравится. Меня не надо любить. Я знаю, кто я. Мне не надо ходить и доказывать», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.