Дивеев вспомнил, как чуть не пропустил игру с «Пари НН» из-за неодобрения его Fan ID

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как чуть не пропустил матч с «Пари Нижний Новгород» из-за того, что его Fan ID не был одобрен.

«Я сам почти не попал на игру с «Пари НН» из-за Fan ID. Всё оформил, поехал в МФЦ, подтвердил ― там сказали, что одобрение придёт через пару дней. Подходит время выезда на матч, администратор всем в команде пишет: «Скиньте номера своих Fan ID». Я ему говорю: «А мне не одобрили». В итоге пришлось заново всё делать, так как что-то сломалось», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дивеев провёл 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России.

Полное интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»: