Защитник «ПСЖ» Хакими отрицает обвинения в изнасиловании. В клубе поддерживают марокканца

Марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими отрицает обвинения в изнасиловании девушки. В парижской команде поддерживают футболиста.
«Клуб поддерживает игрока, который твёрдо отвергает обвинения и доверяет правосудию. Обвинения ложны. Он спокоен и ожидает решения суда», — приводит слова адвоката Хакими Le Parisien.
Напомним, ранее стало известно, что 24-летняя девушка обвинила футболиста «ПСЖ» в сексуальном насилии. По её словам, Хакими начал целовать её в губы и грудь, снимать с неё одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с её стороны. В итоге ей удалось оттолкнуть игрока ногой и отправить СМС другу, который забрал девушку на машине. В конце февраля она обратилась в полицию.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
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