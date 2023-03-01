Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «ПСЖ» Хакими отрицает обвинения в изнасиловании. В клубе поддерживают марокканца

Защитник «ПСЖ» Хакими отрицает обвинения в изнасиловании. В клубе поддерживают марокканца
Аудио-версия:
Комментарии

Марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими отрицает обвинения в изнасиловании девушки. В парижской команде поддерживают футболиста.

«Клуб поддерживает игрока, который твёрдо отвергает обвинения и доверяет правосудию. Обвинения ложны. Он спокоен и ожидает решения суда», — приводит слова адвоката Хакими Le Parisien.

Напомним, ранее стало известно, что 24-летняя девушка обвинила футболиста «ПСЖ» в сексуальном насилии. По её словам, Хакими начал целовать её в губы и грудь, снимать с неё одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с её стороны. В итоге ей удалось оттолкнуть игрока ногой и отправить СМС другу, который забрал девушку на машине. В конце февраля она обратилась в полицию.

«Новый уровень бесстыдства». Реакция соцсетей на награждение ФИФА аналогом «Золотого мяча» «Новый уровень бесстыдства». Реакция соцсетей на награждение ФИФА аналогом «Золотого мяча»

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023