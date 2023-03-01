Дивеев: разговоры с Чаловым о Европе после «Базеля» дали понять, что мы ничем не хуже
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Футболист ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о впечатлениях его одноклубника Фёдора Чалова после аренды в швейцарском «Базеле», а также ответил на вопрос, какой европейский чемпионат считает лучшим.
«Чалов после возвращения из «Базеля» сказал, что в Европе вообще нечего бояться, что всё почти то же самое. Да, скорости другие. Но разговоры с Федей дали мне понять, что мы ничем не хуже. Лига мечты? Англия. Всегда смотришь и думаешь: «Как они так бегают все 90 минут?», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Чалов выступал за «Базель» во второй половине сезона 2021/2022. В рамках швейцарского чемпионата Фёдор провёл за клуб 14 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
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