Дивеев: после 24 февраля отношение к некоторым спортсменам изменилось в худшую сторону

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о том, как отнёсся к началу СВО и недопуску российских клубов и национальной сборной к турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Я тоже в самом начале после 24 февраля читал много новостей, потом перестал. Сначала было непонимание всего происходящего, а потом: «Ага, понятно». Затем – детокс от всего. Я же помню этот день. Мы 24 февраля были на сборах в Турции, пришли на утреннюю тренировку, и все сказали: «Началось». Отношение к некоторым людям у меня изменилось в худшую сторону, особенно к некоторым спортсменам. Когда нас всех везде забанили, это был тяжёлый момент. В один момент ты понимаешь, что российского футбола больше нигде не будет», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.