Агент Рахима Стерлинга высказалась о будущем игрока в «Челси»

Футбольный агент Келли Хогарт, представляющая интересы вингера «Челси» Рахима Стерлинга, от лица футболиста заявила о том, что тот хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на слухи о возможном интересе со стороны «Арсенала», а также о том, что игрок несчастлив в стане синих.
«Стерлинг не выражал никаких недовольств касательно «Челси». Он связал свое долгосрочное будущее с новыми владельцами минувшим летом, и в предстоящее трансферное окно его позиция пересматриваться не будет», — приводит слова представителя футболиста журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
Стерлинг в этом сезоне принял участие в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах. На его счету шесть голов и три результативные передачи.
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