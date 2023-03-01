«Челси» с ноября забил меньше всех английских клубов из четырёх дивизионов чемпионата

Лондонский «Челси» забил всего шесть голов в последних 15 матчах команды во всех турнирах. Это худший показатель среди всех английских команд, выступающих в четырёх высших дивизионах Англии. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в своём «твиттере».
За это же время «Манчестер Юнайтед» забил 50 голов во всех турнирах, 18 из которых на счету нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда.
В Английской Премьер-Лиге «Челси» занимает 10 место в текущем сезоне, набрав в 24 сыгранных матчах 31 очко. В Лиге чемпионов «аристократы» смогли пробиться в 1/8 финала турнира, где встретились с дортмундской «Боруссией». В первом матче лондонцы потерпели поражение с минимальной разницей в счёте 1:0.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
- 1 марта 2023
-
18:13
-
18:10
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:31
-
17:27
-
17:25
-
17:17
-
17:10
-
17:02
-
16:55
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:14
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:47
-
14:37