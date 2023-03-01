«Челси» с ноября забил меньше всех английских клубов из четырёх дивизионов чемпионата

Лондонский «Челси» забил всего шесть голов в последних 15 матчах команды во всех турнирах. Это худший показатель среди всех английских команд, выступающих в четырёх высших дивизионах Англии. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в своём «твиттере».

За это же время «Манчестер Юнайтед» забил 50 голов во всех турнирах, 18 из которых на счету нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда.

В Английской Премьер-Лиге «Челси» занимает 10 место в текущем сезоне, набрав в 24 сыгранных матчах 31 очко. В Лиге чемпионов «аристократы» смогли пробиться в 1/8 финала турнира, где встретились с дортмундской «Боруссией». В первом матче лондонцы потерпели поражение с минимальной разницей в счёте 1:0.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии