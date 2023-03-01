В «Химках» прокомментировали слухи о переходе в команду Зе Луиша

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев прокомментировал слухи о том, что состав команды в ближайшее время пополнит бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш, отметив, что период внесения в заявку команды игроков, ставших свободными агентами, ещё открыт.
«Зе Луиш? У нас пока нет такой информации. Хотя ещё действует период, когда можно внести в заявку футболистов, ставших свободными агентами», — приводит слова Оленева Sport24.
Ранее о предстоящем переходе Зе Луиша в «Химки» сообщил журналист Иван Карпов. Футболист, начинавший текущий сезон в чемпионате Турции, в ближайшее время должен прилететь в Россию для подписания контракта с подмосковной командой. До того от приглашения Зе Луиша отказался московский ЦСКА.
- 1 марта 2023
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