«Бавария» и Шупо-Мотинг достигли договорённости о продлении контракта до 2024 года

Мюнхенская «Бавария» достигла договорённости о продлении контракта с камерунским нападающим команды Эриком Шупо-Мотингом до 2024 года. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, в новом контракте камерунца нет опции продления соглашения ещё на один сезон.

33-летний нападающий выступает за «Баварию» с 2020 года. В составе мюнхенской команды камерунский футболист дважды стал чемпионом Германии (2021 и 2022) и выиграл Суперкубок страны (2021/2022). Также Шупо-Мотинг выиграл чемпионат мира среди клубов в 2021 году. Всего за «Баварию» камерунец провёл 82 матча, в которых отметился 33 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

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