Клопп рассказал о целях «Ливерпуля» на остаток сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о цели клуба попасть в топ-4 по итогам сезона, а также о желании радовать болельщиков клуба.
«Конечно, мы хотим попасть в топ-4 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является сложной задачей, но такова цель в любом сезоне. Но самое главное, к чему мы стремимся, — это выигрывать футбольные матчи, доставляя удовольствие фанатам, которые приходят на «Энфилд» или следуют за нами, куда бы мы ни поехали. Мы хотим, чтобы они приходили на стадион с волнением и возвращались домой с чем-то, что можно было бы отпраздновать и чему порадоваться. Так что этих причин достаточно, чтобы пойти практически на всё», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 1 марта 2023
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