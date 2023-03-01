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Юрген Клопп: футбол — не только работа, но и игра, от которой нужно получать удовольствие

Юрген Клопп: футбол — не только работа, но и игра, от которой нужно получать удовольствие
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, узнал ли он что-то новое о своих игроках по ходу нынешнего сезона, а также рассказал о важности для своих подопечных получения удовольствия от игры в футбол.

«Узнал ли я что-то новое о своих игроках в этом сезоне? Нет, это означало бы, что вы действительно узнаёте людей только тогда, когда застаёте их в плохие времена. Люди совершенно об этом забывают, но футбол — это игра, и важно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Вы не можете просто позволить футболу быть работой. Да, это тяжёлая работа, но она также должна быть игрой. Для неё также нужно быть в хорошем настроении.

Не то чтобы мы игнорируем тот факт, что показываем не лучший футбол в этом сезоне, совсем нет. Но когда мы выходим на тренировочное поле, ребятам нравится то, что они делают, мне нравится то, что мы делаем, и это совершенно нормально», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

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