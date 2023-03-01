Моуринью удалялся чаще любого игрока или тренера в текущем сезоне Серии А

Красная карточка для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в матче Серии А с «Кремонезе» (1:2) стала рекордом для текущего сезона итальянского чемпионата. Как сообщает издание Eurosport, наставник «волков» по ходу сезона удалялся чаще любого другого игрока или тренера — три раза.

Первое удаление Моуринью произошло в сентябре 2022 года в игре с «Аталантой» (0:1). Второй раз красную карточку португалец получил в ноябре во время матча с «Торино» (1:1). Третье удаление Моуринью случилось из-за перепалки с четвёртым арбитром игры с «Кремонезе» Марком Серрой, вследствие чего тренер пропустит два следующих матча своей команды. Помимо удалений, у наставника также есть три жёлтые карточки.

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения: