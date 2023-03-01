Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью удалялся чаще любого игрока или тренера в текущем сезоне Серии А

Моуринью удалялся чаще любого игрока или тренера в текущем сезоне Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Красная карточка для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в матче Серии А с «Кремонезе» (1:2) стала рекордом для текущего сезона итальянского чемпионата. Как сообщает издание Eurosport, наставник «волков» по ходу сезона удалялся чаще любого другого игрока или тренера — три раза.

Первое удаление Моуринью произошло в сентябре 2022 года в игре с «Аталантой» (0:1). Второй раз красную карточку португалец получил в ноябре во время матча с «Торино» (1:1). Третье удаление Моуринью случилось из-за перепалки с четвёртым арбитром игры с «Кремонезе» Марком Серрой, вследствие чего тренер пропустит два следующих матча своей команды. Помимо удалений, у наставника также есть три жёлтые карточки.

Новость по теме
Арбитр матча «Рома» — «Кремонезе» сказал Моуринью «все считают тебя дураком, вали домой»

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023