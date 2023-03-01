Садио Мане сравнил АПЛ и Бундеслигу

Сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане, ранее выступавший в АПЛ за «Ливерпуль», сравнил Бундеслигу и английский чемпионат.
«Бундеслига — хороший вариант для развития игроков АПЛ? Я смотрю на это иначе. Я слышу разное от своих бывших коллег по АПЛ. Я уверен, что в скором времени мы увидим больше игроков из Премьер-Лиги, переезжающих в Бундеслигу.
Лига очень плотная и сбалансированная, посмотрите на таблицу. Атмосфера здесь великолепная. Почему кто-то не хочет переходить в Бундеслигу? Это меня удивляет. Часто говорят, что АПЛ более жёсткая и физически сильная, многие люди думают именно так. Выйди на поле здесь, я подумал: «Вау! Игроки здесь действительно сильные». Бундеслига, как минимум, не уступает Премьер-Лиге в этом плане», — приводит слова Мане Sport Bild.
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
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