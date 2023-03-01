В «Динамо» высказались о вылете клуба из верхней сетки Кубка России

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал вылет московского клуба из верхней сетки Фонбет Кубка России в Путь регионов. Сегодня бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов».

«Сегодня не получилось выиграть с нужным счётом. В первом тайме не хватало концентрации — игроки выпадали. Во втором собирались, но, к сожалению, не хватило. Нужно было играть концентрированнее и в первом матче, и в начале второго. Сами виноваты. Переходим в нижнюю часть турнира», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В первой игре команда Славиши Йокановича проиграла самарскому коллективу со счётом 1:2, так что по сумме двух встреч бело-голубые уступили подопечным Игоря Осинькина с общим счётом 2:3. В полуфинал Пути РПЛ прошли самарцы, а москвичи продолжат выступление в Пути регионов.