В «Динамо» объяснили, почему Арсен Захарян не перешёл в «Галатасарай»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, почему полузащитник Арсен Захарян не перешёл в турецкий «Галатасарай» во время зимнего трансферного окна.
«Захарян? Всё очень просто. Действительно был интерес от «Галатасарая». Но с самого начала Арсен и его отец выразили однозначную позицию — они не готовы к такому трансферу. В прессе муссировались слухи, что велись переговоры — это не так. Для трансфера нужно согласие не только клубов, но и футболиста. Футболист с самой первой секунды сказал «нет», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сегодня, 1 марта, завершилась ответная игра1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) между «Динамо» и «Крылья Советов». Встреча завершилась вничью (1:1), и по итогам противостояния самарский клуб вышел в полуфинал Пути РПЛ, а московский клуб вылетел в Путь регионов.
- 1 марта 2023
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