Садио Мане — о сезоне «Ливерпуля»: они преодолеют эту ситуацию. Клопп — правильный человек
Поделиться
Бывший нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию», выразил уверенность, что команда Юргена Клоппа сможет преодолеть ситуацию, сложившуюся в чемпионате Англии.
«Ливерпуль» вернётся. Я убеждён, что они преодолеют эту ситуацию. На их долю выпало много травм и тяжёлых испытаний, но Юрген Клопп — определённо правильный человек. Он снова поднимет «Ливерпуль» в этом сезоне. Игроки любят его», — приводит слова Мане Sport Bild.
«Ливерпуль» занимает седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги текущего сезона, набрав 36 очков за 23 матча. 30-летний Садио Мане покинул команду в летнее трансферное окно, перейдя в мюнхенскую «Баварию» за € 32 млн.
Новость по темеСадио Мане сравнил АПЛ и Бундеслигу
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
Комментарии
- 2 марта 2023
-
00:18
-
00:07
- 1 марта 2023
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:40
-
21:39
-
21:38
-
21:24
-
21:23
Партнерский контент