Садио Мане — о сезоне «Ливерпуля»: они преодолеют эту ситуацию. Клопп — правильный человек

Бывший нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию», выразил уверенность, что команда Юргена Клоппа сможет преодолеть ситуацию, сложившуюся в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» вернётся. Я убеждён, что они преодолеют эту ситуацию. На их долю выпало много травм и тяжёлых испытаний, но Юрген Клопп — определённо правильный человек. Он снова поднимет «Ливерпуль» в этом сезоне. Игроки любят его», — приводит слова Мане Sport Bild.

«Ливерпуль» занимает седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги текущего сезона, набрав 36 очков за 23 матча. 30-летний Садио Мане покинул команду в летнее трансферное окно, перейдя в мюнхенскую «Баварию» за € 32 млн.

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Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: