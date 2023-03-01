Йоканович объяснил, почему совершил обратную замену Лесового

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Конечно, я недоволен результатом, который был в этом матче главным. Мы довольно хорошо начали встречу, неплохо контролировали мяч, но после пропущенного мяча с пенальти выпустили нити игры из своих рук. Во втором тайме у нас были моменты, но мы должны были быть более агрессивными и быстрее двигать мяч, особенно в финальной трети поля. Мы пытались давить, могли вырвать победу, но наших усилий было недостаточно.
Я решил выпустить на концовку второго форварда в лице Вячеслава Грулёва. Был выбор заменить Лесового или Захаряна, и мы решили оставить на поле Арсена, который мог совершить опасный кросс в штрафную или пробить издали», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
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