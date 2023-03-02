Йоканович: после пенальти мы начали действовать нервно и делать много невынужденных ошибок

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Очевидно, что мы не сыграли достаточно хорошо, чтобы выйти в полуфинал. Мы заплатили высокую цену за то, что пропустили поздний гол в первом матче. Мы должны продолжать работать и готовиться к следующим матчам. Мы хотели пройти дальше и играть в верхней части турнирной сетки. К счастью, у нас есть второй шанс, и мы постараемся выступить лучше в следующей стадии.
Особенно после пенальти мы начали действовать нервно и делать много невынужденных ошибок. Во втором тайме их тоже хватало. Мы должны действовать увереннее, как под давлением, так и стараться не допускать простых ошибок», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
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