Йоканович: после пенальти мы начали действовать нервно и делать много невынужденных ошибок

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Очевидно, что мы не сыграли достаточно хорошо, чтобы выйти в полуфинал. Мы заплатили высокую цену за то, что пропустили поздний гол в первом матче. Мы должны продолжать работать и готовиться к следующим матчам. Мы хотели пройти дальше и играть в верхней части турнирной сетки. К счастью, у нас есть второй шанс, и мы постараемся выступить лучше в следующей стадии.

Особенно после пенальти мы начали действовать нервно и делать много невынужденных ошибок. Во втором тайме их тоже хватало. Мы должны действовать увереннее, как под давлением, так и стараться не допускать простых ошибок», — цитирует тренера пресс-служба клуба.