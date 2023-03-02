«Арсенал» разгромил «Эвертон» и оторвался от «Манчестер Сити» в АПЛ на пять очков

Сегодня, 2 марта, завершился перенесённый матч седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Майкла Оливера прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась разгромной победой «Арсенала» со счётом 4:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый гол «канониры» забили ближе к концу первой половины матча, когда на 40-й минуте вингер Букайо Сака с передачи Александра Зинченко открыл счёт. Через шесть минут хозяева укрепили своё преимущество — отличился Габриэл Мартинелли с передачи Сака. На 73-й минуте капитан «Арсенала» Мартин Эдегор с передачи Леандро Троссарда довёл счёт до разгромного. На 80-й минуте Габриэл Мартинелли установил итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу команды Микеля Артеты.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 60 очков и укрепился на первой строчке чемпионата, разрыв от «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Эвертон» остался на 18-м месте (21 очко) в зоне вылета.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Борнмутом» (4 марта), а «Эвертон» сыграет с «Ноттингем Форест» (5 марта).