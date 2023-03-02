«Марсель» в серии пенальти проиграл клубу из Лиги 2 и вылетел из Кубка Франции

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Франции, в котором «Марсель» принимал клуб из второй лиги Франции — «Анси». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась победой гостей в серии пенальт (2:2, 7:6 – в серии пенальти).
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «Марселя» отличились Жордан Верету и Франсуа-Режи Муге. За «Анси» забивали Мойзе Сахи и Кевин Муанга. Отметим, на 85-й минуте форвард «Марселя» Алексис Санчес не реализовал пенальти.
В дополнительное время команды не смогли определить победителя, и судьба путёвки в полуфинал решилась в серии послематчевых пенальти, где лучшими оказались футболисты «Анси».
Таким образом, «Анси» вышел в полуфинал турнира, а «Марсель» завершил участие в Кубке Франции.
Действующим победителем Кубка Франции является «Нант», который в финальном матче прошлого года обыграл «Ниццу».
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции является «ПСЖ», который выигрывал этот трофей 14 раз. На втором месте находится «Марсель» (10).
- 2 марта 2023
-
01:41
-
01:17
-
01:14
-
00:54
-
00:52
-
00:52
-
00:41
-
00:39
-
00:31
-
00:24
-
00:18
-
00:07
- 1 марта 2023
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:19