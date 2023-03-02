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«Марсель» в серии пенальти проиграл клубу из Лиги 2 и вылетел из Кубка Франции

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Франции, в котором «Марсель» принимал клуб из второй лиги Франции — «Анси». Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась победой гостей в серии пенальт (2:2, 7:6 – в серии пенальти).

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «Марселя» отличились Жордан Верету и Франсуа-Режи Муге. За «Анси» забивали Мойзе Сахи и Кевин Муанга. Отметим, на 85-й минуте форвард «Марселя» Алексис Санчес не реализовал пенальти.

В дополнительное время команды не смогли определить победителя, и судьба путёвки в полуфинал решилась в серии послематчевых пенальти, где лучшими оказались футболисты «Анси».

Таким образом, «Анси» вышел в полуфинал турнира, а «Марсель» завершил участие в Кубке Франции.

Действующим победителем Кубка Франции является «Нант», который в финальном матче прошлого года обыграл «Ниццу».

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции является «ПСЖ», который выигрывал этот трофей 14 раз. На втором месте находится «Марсель» (10).