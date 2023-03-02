Юрген Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии.
«В любом случае, это большая игра против команды, которая находится в хорошей форме. Мы должны быть готовы, и мы дадим им большой бой», — приводит слова Клоппа BBC.
Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало матча – 19:30 мск.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 49 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на 11 очков, но при этом имеет игру в запасе.
«Ливерпуль», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 39 очков.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
- 2 марта 2023
-
01:41
-
01:17
-
01:14
-
00:54
-
00:52
-
00:52
-
00:41
-
00:39
-
00:31
-
00:24
-
00:18
-
00:07
- 1 марта 2023
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:45
-
23:40
-
23:39
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:06
-
23:04
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:39
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:19