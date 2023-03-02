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Юрген Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии.

«В любом случае, это большая игра против команды, которая находится в хорошей форме. Мы должны быть готовы, и мы дадим им большой бой», — приводит слова Клоппа BBC.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало матча – 19:30 мск.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 49 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на 11 очков, но при этом имеет игру в запасе.

«Ливерпуль», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 39 очков.

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