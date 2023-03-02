Буняк: горжусь, что был первым иностранным тренером в высшей лиге России

Первый иностранный тренер высшей лиги России, серб Борис Буняк рассказал о работе в России.

«Я горжусь этим фактом в биографии. В конце концов это история. Я надеялся, что мой второй приезд в Россию произведёт совсем другое впечатление, но судьба повела меня в Азию, где, слава богу, я выиграл трофеи и чемпионаты.

О предложении «Уралана» мне сообщил мой бывший игрок и капитан клуба «Явор» Иваница Татович. Он спросил, не хочу ли я поработать в России. Я был ошарашен этим предложением, поскольку знал, что Россия до сих пор была закрыта для иностранных тренеров. Это прозвучало как вызов. Иваница обрисовал мне условия работы и финансовые подробности. Я заинтересовался и попросил немного времени на размышления. И в конце концов согласился. Хотя «Уралан» находился в очень незавидном положении — на дне таблицы», – сказал Буняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.