Первый иностранный тренер в России: мне не хватило решимости разорвать контракт и уехать

Сербский экс-тренер «Уралана» Борис Буняк рассказал о причинах неудачной работы в элистинском клубе. Летом 2000 года специалист возглавил клуб, в том же сезоне «Уралан» занял последнее место и покинул высший дивизион чемпионата России.

«Я могу винить себя только в одном: мне не хватило решимости разорвать контракт и уехать ещё тогда, когда пошли все эти отъезды и неприезды футболистов.

Поражение от «Локомотива» 0:9 болезненно, но, когда основные футболисты отсутствуют полторы недели и приезжают за день, два, три до матча — чего можно ожидать? На какой результат надеяться?» – рассказал Буняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Достижения Буняка в статусе тренера: обладатель Кубка Сербии (2002/2003), Кубка принца Кувейта (2014/2015), Элитного кубка Ливана (2018/2019), Кубка султана Омана (2021/2022). Чемпион Омана (2021/2022).

Полное интервью с Борисом Буняком читайте на «Чемпионате»: