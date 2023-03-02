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Сербский тренер: если Россия может перейти в АФК – надо продолжать соревнования

Сербский тренер: если Россия может перейти в АФК – надо продолжать соревнования
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Экс-тренер «Уралана» Борис Буняк поделился мнением о возможности перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Ещë неизвестно, допустит ли ФИФА такой переход. Вы же знаете, что ФИФА и УЕФА — сëстры! Но, конечно, если есть возможность перейти в АФК, нужно продолжать соревнования — футбол не должен останавливаться!

У Ирана и Ирака серьёзные команды, которые могут доставить проблемы любой сборной. Футбол в Азии прогрессирует, инвестиции большие, инфраструктура в основном на высоком уровне. Как результат, в регион приезжают всё более дорогие игроки из Европы. Да и громких тренерских имён, в том числе из моей родной Сербии, в азиатском футболе становится всё больше и больше. Среди местных появляются талантливые и даже суперталантливые игроки, с очень необычной техникой. Так что сборной России следует максимально серьёзно подготовиться к матчам с Ираном и Ираком», — сказал Буняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Борисом Буняком читайте на «Чемпионате»:

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