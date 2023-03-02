Зарема Салихова: Игорь Осинькин — лучший российский тренер

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина и оценила прогресс воспитанника московского клуба Николая Рассказова.

«Браво, Осинькин! Каждое трансферное окно у него новый состав. При этом команда имеет свой атакующий стиль, игроки мотивированы и готовы физически. На мой взгляд, сейчас Игорь Витальевич — лучший российский тренер. Спасибо ему за Пруцева, Зиньковского и Чернова.

Высока вероятность, что Рассказов станет лучшим на этой позиции в РПЛ, как Кофрие во Франции. Хочется, чтобы у самарских болельщиков Николай стал любимчиком», — цитирует Салихову Metaratings.

Вчера, 1 марта, «Крылья Советов» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) и по сумме двух матчей прошли дальше.