Только 5 игроков совершили 50 результативных действий в АПЛ, будучи моложе, чем Сака
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака записал на свой счёт гол и результативную передачу в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (4:0). Эти баллы стали для него 50-м и 51-м по системе «гол+пас» в АПЛ. В возрасте 21 год и 177 дней Сака имеет в активе 27 голов и 24 голевых передачи в чемпионате Англии.
Только пять футболистов в истории английской Премьер-лиги записали на свой счёт 50 результативных действий в более молодом возрасте, чем Букайо Сака. Это Майкл Оуэн, Уэйн Руни, Робби Фаулер, Сеск Фабрегас и Крис Саттон.
21-летний Сака является воспитанником «Арсенала». В составе лондонской команды английский нападающий стал обладателем Кубка Англии в 2020 году и выиграл Суперкубок страны в 2021-м.
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