Председатель совета директоров «Локомотива» оценил трансферную кампанию клуба

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал трансферную кампанию клуба в зимнее окно.
«Мы провели зимнюю трансферную кампанию в сложных условиях. Мы находимся в режиме строгого исполнения бюджета клуба и не можем выйти за его параметры. С другой стороны, мы видим ситуацию с иностранными игроками, которые в большинстве своём клуб покинули. Благодаря решениям и возможностям, которые предоставила ФИФА. Мы постарались максимально ориентироваться на ту игровую модель, которую предложил главный тренер клуба. Я считаю, что те пополнения, которые сделаны в команде, абсолютно адекватны. И во многом то преображение в игре, которое мы видели на протяжении последних матчей, свидетельствует о том, что приобретения сделаны верно.
Понравились не только сами по себе новые игроки, но и их взаимодействие с лидерами команды — с Антоном Миранчуком, Димой Бариновым. Сейчас Рифат Жемалетдинов поправляется после травмы, полученной летом 2022 года, уже тренируется в общей группе. Также есть взаимодействие с молодыми ребятами. Сегодня обновлённый «Локомотив», фактически созданный три недели назад в том виде, в котором мы увидели его в кубковых матчах, даёт бой второй команде чемпионата. Значит, сделанные приобретения являются правильными», — приводит слова Нагорных ТАСС.
- 2 марта 2023
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