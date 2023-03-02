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Тен Хаг, Конте и Силва номинированы на награду тренеру февраля в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги назвал имена претендентов на приз лучшему тренеру февраля 2023 года.

В список вошли следующие специалисты: Антонио Конте («Тоттенхэм», три победы, одно поражение), Марку Силва («Фулхэм», две победы, две ничьи) и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед», три победы, одна ничья).

Голосование завершится днём 6 марта. Решение будет принято по результатам объединённых голосов болельщиков и группы экспертов.

В январе 2023 года приз лучшему тренеру АПЛ получил Микель Артета («Арсенал»). Ранее лига также объявила имена претендентов на награду игроку февраля. В список попали Эмерсон («Тоттенхэм»), Келечи Ихеаначо («Лестер»), Бернд Лено, Манор Соломон (оба — «Фулхэм»), Маркус Рашфорд ( «Манчестер Юнайтед» ), а также Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: