Президент «Урала» поделился ожиданиями от матчей со «Спартаком» в полуфинале Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала Фонбет Кубка России. Команда из Екатеринбурга сыграет два матча с московским «Спартаком» на этой стадии.
«Мы рады тому, что нашим соперником станет именно «Спартак». Зрители в Екатеринбурге смогут лишний раз посмотреть на самую популярную команду страны. К тому же на кубковых матчах паспорт болельщика не нужен. И важный момент: домашняя игра со «Спартаком» пройдёт в апреле, когда на Урале будет уже вполне футбольная погода», — приводит слова Иванова телеграм-канал «Урала».
Напомним, в Кубке России «Спартак» и «Урал» первый матч сыграют в Москве 15 марта, а ответная встреча состоится в Екатеринбурге 4 апреля. Также команды встретятся в ближайшем туре РПЛ на «Открытие Банк Арене» (4 марта, 14:00 мск).
- 2 марта 2023
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