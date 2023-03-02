Зарема Салихова: надеюсь, в финале Кубка встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от нынешнего розыгрыша Фонбет Кубка России. Она выразила надежду на то, что красно-белые выиграют трофей.

«Надеюсь, в финале встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим», — приводит слова Заремы Салиховой Sport24.

Напомним, на стадии 1/2 финала Пути РПЛ сформировались следующие пары:

«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва);

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов встретятся: