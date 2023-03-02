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Зарема Салихова: надеюсь, в финале Кубка встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим

Зарема Салихова: надеюсь, в финале Кубка встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от нынешнего розыгрыша Фонбет Кубка России. Она выразила надежду на то, что красно-белые выиграют трофей.

«Надеюсь, в финале встретятся «Спартак» и «Зенит», и мы победим», — приводит слова Заремы Салиховой Sport24.

Напомним, на стадии 1/2 финала Пути РПЛ сформировались следующие пары:

  • «Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва);
  • «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов встретятся:

  • «Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);
  • «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);
  • «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).
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