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Валерий Непомнящий: у ЦСКА есть хорошие шансы выиграть Кубок России в этом году

Валерий Непомнящий: у ЦСКА есть хорошие шансы выиграть Кубок России в этом году
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Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Напомним, ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

«Полуфиналисты Кубка сейчас находятся в боевом настрое — ни с кем просто точно не будет. Конечно же, «Спартак» сейчас в хорошей игровой форме: наверное, сыграть с ними было бы сложнее всего. Но ЦСКА может с ними встретиться и в финале Кубка. Я считаю, что у армейцев есть хорошие шансы выиграть титул в этом году. Взять кубок вполне вероятно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл московский «Локомотив», ЦСКА прошёл «Краснодар», «Урал» преодолел «Ростов», а «Крылья Советов» оказались сильнее московского «Динамо».

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