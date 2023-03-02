Валерий Непомнящий: у ЦСКА есть хорошие шансы выиграть Кубок России в этом году

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Напомним, ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

«Полуфиналисты Кубка сейчас находятся в боевом настрое — ни с кем просто точно не будет. Конечно же, «Спартак» сейчас в хорошей игровой форме: наверное, сыграть с ними было бы сложнее всего. Но ЦСКА может с ними встретиться и в финале Кубка. Я считаю, что у армейцев есть хорошие шансы выиграть титул в этом году. Взять кубок вполне вероятно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл московский «Локомотив», ЦСКА прошёл «Краснодар», «Урал» преодолел «Ростов», а «Крылья Советов» оказались сильнее московского «Динамо».