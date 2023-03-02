Валерий Непомнящий: у ЦСКА есть хорошие шансы выиграть Кубок России в этом году

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Напомним, ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».
«Полуфиналисты Кубка сейчас находятся в боевом настрое — ни с кем просто точно не будет. Конечно же, «Спартак» сейчас в хорошей игровой форме: наверное, сыграть с ними было бы сложнее всего. Но ЦСКА может с ними встретиться и в финале Кубка. Я считаю, что у армейцев есть хорошие шансы выиграть титул в этом году. Взять кубок вполне вероятно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл московский «Локомотив», ЦСКА прошёл «Краснодар», «Урал» преодолел «Ростов», а «Крылья Советов» оказались сильнее московского «Динамо».
- 2 марта 2023
-
18:25
-
18:14
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:33
-
17:23
-
17:20
-
17:14
-
17:07
-
16:59
-
16:57
-
16:55
-
16:55
-
16:52
-
16:41
-
16:39
-
16:39
-
16:33
-
16:29
-
16:22
-
16:19
-
16:14
-
16:03
-
15:59
-
15:57
-
15:52
-
15:50
-
15:46
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:28