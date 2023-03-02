В «Локо» всё ещё злятся из-за судейства со «Спартаком»? Теперь клуб поддел судей

«Спартак» обыграл «Локомотив» по сумме двух матчей в Пути РПЛ Кубка России. Первая игра завершилась победой красно-белых со счётом 1:0, а вторая с разницей в два мяча – 4:2. После ответного матча у представителей «Локомотива» накопилось много вопросов по судейству.

Железнодорожники обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам и получили, судя по всему, неутешительные ответы.

ЭСК РФС вынесла решения по эпизодам в матче со «Спартаком». «Локомотив» всё равно недоволен

Возмущения «Локо» вызвали два момента. Во-первых, эпизод с падением Антона Миранчука в штрафной на 41-й минуте. Сергей Иванов не увидел в борьбе Данила Хлусевича с игроком «Локо» нарушения правил, хотя игроки гостей просили назначить пенальти. Во-вторых, момент перед голом Романа Зобнина – борьба Михаила Игнатова с Наиром Тикнязяном многим показалось нечестной. Но фол также зафиксирован не был, хотя судья на VAR (Василий Казарцев) даже звал своего коллегу к монитору.

Арбитр Игорь Федотов уже комментировал «Чемпионату» решения Сергея Иванова. По его мнению, контакт в эпизоде с Миранчуком был, но эфемерный – не тот, за который ставят пенальти. Что касается единоборства Тикнизяна и Игнатова, то там было нарушение правил со стороны игрока «Спартака».

По мнению экспертно-судейской комиссии РФС, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 42-й минуте: «Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не усмотрело очевидного нарушения правил игры со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №82 Даниила Хлусевича в единоборстве с атакующим игроком команды «Локомотив» №11 Антоном Миранчуком в собственной штрафной площади, так как контакт в ногах между игроками, пытающимися играть в мяч и двигающимися в одном направлении, был незначительным и не повлиял на действия атакующего игрока, потерявшего баланс не от этого контакта с защитником, а от того, что он сделал движение в сторону защитника, пытаясь прикрыть мяч от него своим телом».

Что касается эпизода с Тикнизяном и Игнатовым, то здесь ЭСК РФС встала защиту «Локомотива»: «…Однако во втором эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды №22 Михаил Игнатов вёл единоборство с игроком обороняющейся команды «Локомотив» №71 Наиром Тикнизяном с нарушением правил игры, так как он, используя обе руки и теряя опору с землёй, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч. По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить. Также комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства VAR, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности».

При этом кажется, что «Локомотив» всё ещё не может принять тот факт, что в эпизоде с Антоном Миранчуком не было нарушения правил. И продолжает троллить «Спартак» (или РФС). Красно-зелёные выложили в своём телеграм-канале нарезки видео с прошлых матчей, на которых Сергей Иванов и Василий Казарцев, работая на матчах РПЛ, назначатют пенальти во встречах «Пари НН» – «Спартак» и «Пари НН» – «Урал» соответственно.