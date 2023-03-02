Охрана стадиона в Москве не позволила Квинси Промесу поиграть в баскетбол с детьми

Представитель службы охраны стадиона «Мегаспорт» в Москве, где сегодня, 2 марта, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и казанским УНИКСом (91:77), не позволил нападающему футбольного «Спартака» Квинси Промесу поиграть в баскетбол с детьми баскетболистов после окончания встречи, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Голубович.
По окончании матча Промес решил поучаствовать в игре в баскетбол с детьми баскетболистов ЦСКА и УНИКСа. После того как нидерландский футболист поиграл некоторое время, к нему подошёл один из охранников стадиона и настойчиво попросил покинуть паркет. Промес пытался продолжать играть с детьми, однако всё-таки принял решение покинуть площадку.
Отметим, что, помимо Промеса, матч ЦСКА и УНИКСа посетили и другие футболисты «Спартака»: Шамар Николсон, Кристофер Мартинс и Томаш Тавареш.
- 2 марта 2023
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