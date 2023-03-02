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Видео: Квинси Промес сыграл в баскетбол на матче ЦСКА и УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес сыграл в баскетбол на матче Единой лиги ВТБ между ЦСКА и казанским УНИКСом (91:77).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Промес вышел на паркет стадиона «Мегаспорт» после окончания основного времени матча, где сыграл в баскетбол с детьми баскетболистов команд Единой лиги.

Ранее стало известно, что Промес вместе с другими футболистами «Спартака» Томашем Таварешем, Шамаром Николсоном и Кристофером Мартинсом посетил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. Игроки сидели около скамейки запасных казанской команды.

31-летний Промес в 25 матчах за «Спартак» в текущем сезоне отметился 18 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Футболист ранее был также замечен на матчах хоккейного «Спартака» в Москве.