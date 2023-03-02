Президент Ла Лиги: «Барселона» не сможет подписать новичков летом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет осуществить ни одного трансфера летом.

«Барселона» не смогла подписать игроков этой зимой, мы им не позволили. Они не смогут подписать новичков летом», — цитирует Тебаса Radioe Stadio.

Ранее Тебас сравнил траты испанских клубов на трансферы с расходами команд английской Премьер-лиги.

«Барселона» сенсационно проиграла «Альмерии» в гостевом матче

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