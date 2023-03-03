«Барселона» минимально обыграла «Реал» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

Сегодня, 3 марта, завершился первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» принимал «Барселону». Команды встретились на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хосе Мунуэры Монтеры прозвучал в 23:00 мск. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте после молниеносной контратаки «Барселоны». Франк Кессье вышел один на один с голкипером и сумел протолкнуть мяч в ворота, несмотря на усилия защитников ему помешать. Какое-то время судьи проверяли момент на возможный офсайд, но позже засчитали взятие ворот, переписав забитый мяч на автогол защитника Эдера Милитао.

Видео автогола Милитао:

После этого «сливочные» пытались отыграться, владея мячом большую часть игрового времени, но взломать оборону каталонцев они не смогли. Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 1:0. Ответная игра между командами пройдёт 5 апреля на «Камп Ноу».