Судья РПЛ: почувствовал силу соцсетей после матча «Спартака». Понял — везде найдут

Судья Российской Премьер-Лиги Роман Галимов рассказал о сообщениях болельщиков «Спартака» в социальных сетях.

«Я почувствовал силу соцсетей после матча «Спартак» – «Уфа». Тогда понял, что везде найдут. Это был мой дебютный сезон в РПЛ. Вообще второй матч только. «Спартак» проиграл – 0:1. Там был эпизод, когда один из игроков «Спартака» в концовке матча упал в штрафной. Потом на первых полосах было, что я мало компенсированного времени добавил. Пришли люди и ко мне в комментарии. Уж не знаю, как они нашли мой профиль. Видимо, накопились эмоции – решили выплеснуть. Зачем мне такое? Я закрыл аккаунт и оставил для общения с семьёй и друзьями», — сказал Галимов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

40-летний Роман Галимов получил назначение на игру 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН». Арбитр будет впервые работать в роли судьи на матче РПЛ за последние четыре года.