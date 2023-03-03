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Гленн Бейл: верю, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России в этом сезоне

Гленн Бейл: верю, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России в этом сезоне
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал прошедший матч Фонбет Кубка России с «Динамо» и поделился мнением о возможности выиграть турнир. Самарцы вышли в полуфинал Пути РПЛ, обыграв бело-голубых по сумме двух матчей.

«Это была тяжёлая игра, но мы прошли дальше по итогу двух матчей, так что довольны результатом. Мы давали сопернику не очень много шансов, поэтому оценю нашу игру в гостевом матче на 6,5 баллов.

Безусловно, я верю, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России в этом сезоне. Дома мы уже обыграли «Зенит», «Спартак» и «Динамо» — думаю, это многое доказывает», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Гленн Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года из голландского «Эммена». В декабре 2022 года нидерландский защитник продлил свой контракт с «Крыльями» до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Бейл провел 22 матча за самарский клуб во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

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