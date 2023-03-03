Чалханоглу: я очень хочу продолжать играть за «Интер». Это великолепный клуб

Турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу заявил о желании оставаться в стане «нерадзурри» как можно дольше.

«Я очень горд продолжать играть здесь, я очень хочу выступать за «Интер» и дальше. Это великолепный клуб, и всё, что я хочу, это оставаться здесь», — приводит слова Чалханоглу La Gazzetta dello Sport.

29-летний Чалханоглу пополнил состав «Интера» в 2021 году, перейдя из «Милана» на правах свободного агента. Действующий контракт турецкого футболиста с миланским клубом истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне на счету Чалханоглу 32 матча за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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