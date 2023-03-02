Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Интер» рассматривает кандидатуры Клоппа и Де Дзерби на пост главного тренера

«Интер» рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера, если нынешний наставник клуба Симоне Индзаги покинет занимаемую должность, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, наиболее доступным кандидатом для «Интера» является нынешний главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта. Также итальянский клуб рассматривает кандидатуры главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Отмечается, что Индзаги может прекратить работу в «Интере», если по итогам сезона клуб не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

После 24 туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 47 очков. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт на 18 очков.

Новость по теме Хавьер Санетти оценил шансы перехода Месси в «Интер»

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе