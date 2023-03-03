Шпилевский — о работе в «Арисе»: жить на Кипре — это большая привилегия

Главный тренер кипрского «Ариса», белорусский специалист Алексей Шпилевский, высказался по поводу работы в кипрском клубе. Наставник подчеркнул, что даже спустя год работы сохраняет мотивацию.

«Прошёл ровно год. Как и в свой первый день в «Арисе», я очень голоден и мотивирован. Это говорит о том, что решение принять предложение «Ариса» было абсолютно правильным. Когда по итогам прошлого сезона мы пробились в еврокубки, впервые в истории «Ариса», люди были действительно счастливы. Болельщики отмечали эту победу со слезами от счастья.

Для меня здесь, на Кипре, стало большим сюрпризом, что клубы не имеют достаточного терпения, чтобы дать тренеру шанс. Счастлив, что владелец «Ариса» думает иначе. У нас были и взлёты, и падения, но мы никогда не сходили с пути.

Думаю, что это большая привилегия — жить на Кипре. В начале работы в «Арисе» у нас имелись небольшие сложности с точки зрения ментальных отличий. Но окружающие меня люди, коллеги, персонал и игроки, приняли наш образ мышления.

Каждый видит, что стиль футбола «Ариса» изменился. Везде, где я бываю, встречаются люди, которые говорят об «Арисе». Знаю от них, что нашу работу ценят. Для меня самое главное достижение — рост игроков», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Ариса».

Напомним, в нынешнем сезоне «Арис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда Шпилевского набрала 50 очков за 25 туров.