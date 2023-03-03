Нидерландская прокуратура считает, что для обвинения Промеса в покушении недостаточно улик

Нидерландская прокуратура считает, что для обвинения нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в покушении на убийство на своего двоюродного брата Исаю недостаточно доказательств. Об этом сообщает AD.

По информации источника, несмотря на то что Промес во время семейной ссоры якобы кричал, что хочет убить Исаю, его действия не свидетельствует о серьёзности подобных намерений. По словам прокурора, футболист не совершил действий с целью реализации угрозы. Промес ударил двоюродного брата ножом по ноге.

Вместе с этим в прокуратуре считают количество собранных доказательств достаточным для обвинения Промеса в насилии. Прокурор обвинил футболиста в содеянном: «Он был в бешенстве и нанёс удар ножом с большой силой».