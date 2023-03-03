Прохин: писать, что «Зенит» побеждает из-за денег, могут лишь люди, лежащие на диване
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Защитник «Ростова» Данила Прохин заявил, что считать, что санкт-петербургский «Зенит» побеждает только благодаря деньгам, могут лишь люди, которые далеки от футбола. Воспитанник петербуржцев признался, что ему приятно обыгрывать родную команду.
«Мне непонятны разговоры о том, что «Зенит» побеждает чисто из-за денег. Это пишут люди, которые лежат на диване и далеки от футбола. У «Зенита» сильная команда, и победа над ними — всегда круто.
Каждый из ближайших конкурентов «Зенита» сейчас может зацепиться за чемпионство. Валерию Георгиевичу Карпину не надо нам лишний раз ничего говорить и как-то настраивать — мы и так всё понимаем. Наша работа на сборах должна дать результат», — приводит слова Прохина Sport24.
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