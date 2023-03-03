Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прохин: писать, что «Зенит» побеждает из-за денег, могут лишь люди, лежащие на диване

Прохин: писать, что «Зенит» побеждает из-за денег, могут лишь люди, лежащие на диване
Комментарии

Защитник «Ростова» Данила Прохин заявил, что считать, что санкт-петербургский «Зенит» побеждает только благодаря деньгам, могут лишь люди, которые далеки от футбола. Воспитанник петербуржцев признался, что ему приятно обыгрывать родную команду.

«Мне непонятны разговоры о том, что «Зенит» побеждает чисто из-за денег. Это пишут люди, которые лежат на диване и далеки от футбола. У «Зенита» сильная команда, и победа над ними — всегда круто.

Каждый из ближайших конкурентов «Зенита» сейчас может зацепиться за чемпионство. Валерию Георгиевичу Карпину не надо нам лишний раз ничего говорить и как-то настраивать — мы и так всё понимаем. Наша работа на сборах должна дать результат», — приводит слова Прохина Sport24.

Новость по теме
Прохин: в «Ростове» сейчас легче, чем с легионерами. Коллектив не делится на группы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023