Неймар пропустит ответный матч «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов. Галтье подтвердил

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил информацию о том, что бразильский нападающий команды Неймар не сможет принять участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Как себя чувствует Неймар и есть ли у него шансы сыграть с «Баварией»? Он травмирован, думаю, он пропустит игру с «Баварией», — приводит слова Галтье Le Parisien.

В первом матче между «ПСЖ» и «Баварией», который проходил в Париже, победу с минимальной разницей в счёте 1:0 одержали мюнхенцы. Единственный гол забил Кингсли Коман. Ответный матч пройдёт уже на следующей неделе в Мюнхене. Команды сыграют 8 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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